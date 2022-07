Una serata in terrazza con i donatori di sangue Fratres a Montecarlo

Il gruppo Fratres Montecarlo non riposa mai e dopo appena un mese dall’insediamento del nuovo consiglio, organizza la serata Donatori in terrazza sotto le stelle in programma giovedì (14 luglio).

L’evento si terrà al ristorante La Terrazza (in piazza Francesco Carrara, a Montecarlo) a partire dalle 20, dove gli ospiti verranno accolti da uno spettacolo di musica dal vivo, con proposte che spaziano dal rock moderno ai classici della musica italiana interpretati dal Trio novello, composto da Mauro Novelli, Matteo Quiriconi e Davide Gemignani, il tutto accompagnato da un buffet di pizza e bevande al costo di 15 euro.

Si ricorda e si raccomanda inoltre, considerando la sempre presente situazione Covid e le necessità organizzative dei ristoratori, che è obbligatoria la prenotazione (per info e prenotazioni chiamare il numero 348 949 1955).

La serata sarà un’occasione perfetta per conoscersi, stringere nuovi legami e, perché no, presentarci a coloro che di donare il sangue hanno solo sentito parlare, ma hanno intenzione di addentrarsi o semplicemente saperne di più riguardo questo bel mondo.