Partenza col botto per il Luglio Altopascese 2022, che nel primo fine settimana, appena trascorso, ha registrato un tutto-esaurito sia per gli eventi nel capoluogo sia per quello di Spianate. Il weekend inaugurale si è infatti aperto nel segno del successo, con la musica dei Killer Queen, celebre cover band del gruppo inglese, e con l’animazione del Mamamia in Tour. Una serata organizzata dal Centro commerciale naturale di Altopascio in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha chiamato a raccolta il pubblico delle grandi occasioni. Grande successo anche per la serata d’altri tempi di Spianate, organizzata dal Centro commerciale naturale della frazione più popolosa della cittadina del Tau, che con oltre 350 persone ha fatto rivivere il centro del paese.

Sfuma invece la prima data del Francigena International Arts Festival (prevista per il 7 luglio): l’iniziativa è annullata a causa della positività al Covid 19 degli artisti. Restano invece confermati gli altri appuntamenti della rassegna estiva dedicata alla musica colta.

Prosegue inoltre il cartellone del Luglio con gli altri appuntamenti in programma: la nuova settimana riparte con la serata pedagogica in piazza Ospitalieri, domani (5 luglio), alle 21, dal titolo Sopravvivere con un adolescente in casa. Protagonista dell’appuntamento organizzato dal settore scuola, sociale e servizi educativi sarà Anna Oliverio. Nel weekend torna il divertimento con Il Grande Gatsby, la serata curata dal Ccn Altopascio, che farà rivivere le atmosfere dei ruggenti anni venti. In programma venerdì (8 luglio), infatti, un casinò con tavoli da gioco, a solo scopo di animazione, musica e ballerini swing e una degustazione, tra sigari, grappe e cioccolato, a partire dalle 22, organizzata in collaborazione con il Club del sigaro toscano. Per tutti, infine, ci sarà la possibilità di partecipare a un contest fotografico che premierà lo scatto più bello con un buono spesa da 500 euro da spendere nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

