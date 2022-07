Gragnano, dopo più di 20 anni di attività chiude l’Antica cantina da Toti

Il 31 luglio, dopo più di 20 anni di attività, chiuderà i battenti il noto ristorante Antica cantina da Toti a Gragnano. Valentina e Giuseppe hanno infatti deciso di lasciare l’attività anche se sono già alla ricerca di un nuovo gestore che possa portare avanti la gestione del locale.

“Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri clienti: chi viene da sempre, chi ci ha scoperto da poco, chi si ferma da noi ogni volta che è di passaggio – hanno scritto i titolari sui social -. Tutti, ma proprio tutti, ci avete aiutato a crescere e a migliorare la nostra cucina e i nostri servizi. In questi ultimi anni ci avete supportato tanto e abbiamo percepito la vostra voglia di normalità ogni volta che entravate nel nostro ristorante. Abbiamo sempre cercato di farvi sentire ‘come a casa’ e, proprio perché siamo una grande famiglia, è arrivato il momento di mettere davanti a tutto proprio lei, la famiglia. La vita, purtroppo, a volte ci riserva degli ostacoli che non ci saremmo mai aspettati e per affrontarli abbiamo bisogno di dedicargli tutto il tempo necessario. Speriamo di poter tenere vivo il ristorante, a cui ci siamo dedicati per anni con sforzi, passione e fatica, ma che ci ha regalato tante soddisfazioni; magari con una nuova gestione. Abbiamo già delle persone interessate, ma se qualcuno volesse accettare questa sfida ci può contattare. Grazie per questo pezzo di vita passato insieme”.