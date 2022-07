Il grande caldo e la siccità, unite in qualche caso all’incuria o alla disattenzione umana, sono in questi giorni la causa di numerosi incendi di sterpaglie lungo le strade e nelle vicinanze di abitazioni.

Nel primo pomeriggio di oggi (6 luglio) un vasto rogo è scoppiato, per cause da accertare, in alcuni campi lungo la via Romana (davanti al locale “Van Burger”, accanto alla rotonda, in cui è presente anche un deposito di legna), all’altezza di Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio. Sul posto, una volta ricevuta la segnalazione, sono accorsi i vigili del fuoco con più mezzi, iniziando le operazioni di spegnimento.

