E’ il cruccio degli abitanti della zona perché il problema non accenna ad essere risolto ormai da lunga data. Un tubo dell’acqua che corre sotto la strada in via di Vorno a Guamo continua a creare problemi. “Viene riparato – spiega un residente della zona – almeno due o tre volte all’anno, ma finisce sempre per rompersi”. In questo ore infatti si è allagato, in corrispondenza del tubo incriminato, il manto stradale. Una situazione che balza agli occhi in un momento in cui in primo piano c’è l’emergenza siccità: “Il problema andrebbe risolto alla base – spiega l’abitante -: l’ultima volta che i tecnici sono intervenuti è circa 20 giorni fa, ma siamo di nuovo punto e a capo”.

