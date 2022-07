A Capannori al via i lavori di manutenzione al nido ‘Il grillo parlante’

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria all’asilo nido Il Grillo Parlante di Capannori. I lavori, per un importo complessivo di 97 mila euro, prevedono l’installazione di un nuovo sistema di trattamento aria e la realizzazione di un nuovo bagno per persone con disabilità.

In programma ci sono anche la sostituzione di alcuni pannelli del controsoffitto, la reinstallazione di alcuni caloriferi, la revisione di alcuni infissi e la realizzazione di nuove pareti in cartongesso Rei e di nuove porte Rei (tagliafuoco). Inoltre saranno installati nuovi sistemi di ‘sicurezza bambino’ alle finestre. Le aree del nido interessate dai lavori saranno poi intonacate e ritinteggiate. Per quanto riguarda l’esterno dell’edificio è previsto lo spostamento di una recinzione per la corretta separazione delle aree esterne di specifica competenza delle attività esistenti nella struttura.

“Con questo importante intervento al nido di Capannori, prosegue la nostra grande attenzione alle strutture scolastiche ed educative del nostro territorio – spiega l’assessore all’edilizia scolastica e alle politiche educative, Francesco Cecchetti – I lavori di manutenzione straordinaria sono volti a migliorare ulteriormente il confort e la sicurezza del nido per assicurare ai più piccoli una struttura pienamente corrispondente alle loro esigenze. L’intervento sarà realizzato durante l’estate e terminerà prima dell’inizio del nuovo anno educativo”.