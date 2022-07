Colged e Sampi Altopascio, rinnovati i contratti integrativi di 130 dipendenti

Eurotec Srl divisione Colged e Sampi Spa del gruppo Index, rinnovati i contratti integrativi. I rispettivi 90 e 40 dipendenti delle aziende di Altopascio, hanno approvato le ipotesi di accordo per il rinnovo del loro contratto integrativo.

“In entrambi i contratti – dice la segreteria della Fiom di Lucca – si è ottenuto un sensibile miglioramento del premio di risultato, variabile (già precedentemente significativo), ed un ulteriore incremento del premio feriale, in cifra fissa in busta paga. Si tratta di un aspetto particolarmente importante in un periodo come quello attuale in cui, con un’inflazione all’8 per cento, i salari perdono costantemente potere di acquisto. Si sono inoltre apportati alcuni miglioramenti della parte normativa dei contratti”.

“Alla Colged – spiega il sindacato – c’è l’impegno ad intervenire quanto prima, con appositi investimenti, sulla questione del microclima, considerando che i maggiori carichi di lavoro si svolgono nella stagione estiva. Alla Sampi si è istituito l’istituto, volontario, della donazione delle proprie ferie e permessi a favore di chi si trovi in particolari situazioni di bisogno e si prevede anche la possibilità di una giornata di permesso aggiuntivo da dedicare ad attività di volontariato in associazioni del territorio”.