Grande successo per la serata anni Venti ad Altopascio

Black jack e swing per fare un salto nei mitici anni Venti.

Ancora un grande successo di pubblico ieri sera in via Cavour ad Altopascio per i venerdì organizzati dai commercianti del locale Centro commerciale naturale, sorto in collaborazione con Confcommercio. Preso d’assalto il casinò allestito – in modo dimostrativo naturalmente – nel centro del paese per rivivere l’atmosfera del Grande Gatsby, accompagnato dalla musica di street band e ballerini. Raccolto l’invito dei commercianti che avevano chiesto al pubblico di presentarsi vestito a tema: e così molte sono state le famiglie che hanno partecipato al contest che premierà con un ricco buono da ben 500 euro la foto che riuscirà a ricevere più like.

Soddisfazione per la presidentessa del Ccn Federica Benedetti Stefanini, che ringrazia Matteo Del Rosso, direttore artistico dell’evento di ieri sera, e il Club del sigaro toscano per la collaborazione. Ma soddisfazione in generale per i commercianti che, rinfrancati dal successo dei primi due venerdì di luglio, sono già a lavoro per colorare di blu il centro storico di Altopascio.

Venerdì 15 infatti sarà la volta della prima Notte Blu, con musica fino a tarda ora per grandi e bambini e la presenza già a partire dalle 19 dei truck dello street food.