Subsidenza, ancora polemica a Paganico: “Nelle canalette mai arrivato nemmeno un goccio d’acqua”

Subsidenza, proseguono le polemiche. Al presidente del consorzio di bonifica, Ismaele Ridolfi, replicano l’ex presidente della commissione contro la subsidenza Liano Picchi e l’ex membro della commissione Luciano Fanucchi.

“Nelle canalette di Paganico, non solo ora – dicono – ma anche negli ultimi anni non è mai arrivato un solo goccio di acqua, quindi Ridolfi Ismaele, sarebbe bene che uscisse dalla sua torre d’avorio e venisse sul posto a constatare i fatti, invece di affermare che “il Consorzio continua ad assicurare la fornitura di acqua nella Piana di Lucca”. Noi non abbiamo a disposizione addetti stampa, ma siamo forti dei fatti che viviamo sulla nostra pelle, ed è pura arroganza smentire un intero paese e foto pubblicate, che testimoniano una realtà ben diversa da come lui vorrebbe rappresentare. Non un comitato paesano, ma l’esperto della commissione grandi rischi, inviato dal Ministero, ha dichiarato indispensabile per evitare il continuo aggravarsi del rischio subsidenza, mantenere le canalette colme di acqua. Ebbene nella zona più a rischio di tutta la Piana a causa del locale acquedotto e delle contigue cartiere, non una sola goccia, ripetiamo è arrivata”.

“Da politico navigato – dicono Picchi e Fanucchi – Ridolfi è abile nel cercare di buttare la palla in calcio d’angolo, invitandoci ad “unire le forze per affrontare insieme le sfide che riguardano la siccità e i cambiamenti climatici”. Non sappiamo fare la danza della pioggia, e pur impegnandoci in prima persona per quel po’ che possiamo, lasciamo a lui e ai potenti della terra, le mosse risolutive per vincere le sfide contro i grandi cambiamenti climatici. Noi intanto ci accontenteremmo che chi preleva i nostri soldi facesse almeno il proprio dovere, e invece scopriamo che da anni il Consorzio, non solo non manda l’acqua come dovrebbe, ma non è più tenuto nemmeno ad occuparsi dei fossi e canalette all’interno dei centri abitati. Ma se dal 2007 gli oneri di questo servizio non sono più a carico del Consorzio, perchè le tasse che ci invia da pagare, non sono state conseguentemente ridotte ? Anzi…”.

“Visto che il presidente Ridolfi scarica sul Comune di Capannori l’inadempienza – conclude la nota – conoscendone la rapidità di esecuzione, abbiamo provveduto con le nostre forze, come testimonia la foto, a ripulire. Ma, intanto le buche continuano ad aprirsi e, Dio non voglia, se, a suon di inadempienze prima o poi avverrà un disastro, come la commissione grandi rischi ha espressamente paventato, siamo certi che la magistratura saprà individuare i responsabili”.