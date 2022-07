È tutto pronto a Capannori per il via alla rassegna Tempi moderni, la commedia rivista, ideata da Aldes Spam in collaborazione con il Comune di Capannori che da questo mercoledì (13 luglio) animerà per tre giorni e per due settimane di fila sei corti del territorio capannorese con tre spettacoli originali di teatro, musica e danza contemporanea.

Si parte con gli appuntamenti di mercoledì 13, giovedì 14 e il venerdì 15 luglio alle 21 in Corte Luporini a Santa Margherita, nella Cortaccia di Badia di Cantignano, in Corte Cristo a Lammari, a San Colombano, all’Aia Saponati di Matraia e al Bio Parco di Capannori, l’unico evento che, eccezionalmente, questa settimana si terrà in un parco e non in una corte del territorio.

Foto 3 di 3





Qui saranno messi in scena tre spettacoli teatrali realizzati appositamente per l’occasione da grandi artisti italiani e internazionali: Un’operina da quattro soldi letta e interpretata da Marco Natalucci da un’idea di Gianfranco Pedullà del Teatro Popolare d’arte di Lastra a Signa con le musiche originali di Francesco Giorgi, Ayna di e con Deniz Özdoğan ed Elsa Bossi, con la regia e le musiche originali di Aleph Viola della Fondazione Luzzati del Teatro della Tosse di Genova e Ah! di Aldes con Erica Bravini, Mariano Nieddu e Alessandra Moretti, regia e coreografia di Roberto Castello.

Il filo rosso che unisce le tre produzioni è la volontà di incontrare il pubblico di bambini, adulti e anziani di ogni cultura ed estrazione sociale che abita le corti del territorio, contemperando il rigore del linguaggio contemporaneo con la necessità di offrire serate piacevoli e leggere. Per una rassegna di teatro, musica e danza fruibile da tutti, che si ispira a Chaplin, come dichiarato nel titolo, ma anche a tutta la grande tradizione dello spettacolo popolare italiano, da Petrolini in poi. Roberto Castello ha coinvolto, per l’occasione, due realtà di altissimo livello come la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse di Genova e il Teatro Popolare di Lastra a Signa.

Nella serata di venerdì (15 luglio), oltre agli spettacoli, nelle corti si terranno tre concerti di musica dal vivo con protagonisti gli stessi performer teatrali e due ospiti d’eccezione: Stefano Giannotti (voce, banjo, fisarmonica) e Pee Wee Durante (voce, tastiere), che si esibiranno alla Corte Cristo di Lammari con Liscio e poco più, piccolo concerto ballabile per voci e strumenti. I due musicisti provenienti da ambiti totalmente diversi (jazz-blues e avanguardia-musica sperimentale) si confronteranno sul liscio da balera, fra tanghi fuori tempo, polke country-western, valzer “così e così”, qualche reminiscenza romagnola e tanta voglia di divertimento.

In Aia Saponati a Matraia, suoneranno, invece, Aleph Viola (chitarra, percussioni, voce), Deniz Özdoğan (voce, tamburi) ed Elsa Bossi (voce). Sul palco della Cortaccia di Badia di Cantignano, saliranno invece Marlene Fuochi (fisarmonica, pianoforte e voce), Teresa Mondati (violoncello), Giuseppe Alberti (tromba) e Francesco Giorgi (violino, mandolino, voce e direzione musicale).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con l’invito al pubblico di contribuire con beni di prima necessità alla raccolta della Caritas diocesana di Lucca.

Il calendario

13 luglio: Ayna in Corte Cristo a Lammari, Un’operina da quattro soldi all’Aia Saponati a Matraia, Ah! nella Cortaccia di Badia di Cantignano

14 luglio: Ayna in Corte Luporini a Santa Margherita, Un’operina da quattro soldi in Corte San Colombano, Ah! alla chiesa di San Giusto di Compito

15 luglio: Ayna e il concerto di Aleph Viola, Deniz Özdoğan ed Elsa Bossi in Aia Saponati a Matraia, Un’operina da quattro soldi e il concerto del Teatro popolare d’arte alla Cortaccia di Badia di Cantignano, Ah! e il concerto di Stefano Giannotti e Pee Wee Durante alla Corte Cristo di Lammari

20 luglio: Ayna in Corte San Colombano, Un’operina da quattro soldi alla chiesa di San Giusto di Compito, Ah! in Corte Luporini a Santa Margherita

21 luglio: Ayna alla Cortaccia di Badia di Cantignano, Un’operina da quattro soldi in Corte Cristo a Lammari, Ah! in Aia Saponati a Matraia

22 luglio: Ayna e il concerto di Aleph Viola, Deniz Özdoğan ed Elsa Bossi alla chiesa di San Giusto di Compito, Un’operina da quattro soldi e il concerto del Teatro popolare d’arte in Corte Luporini a Santa Margherita, Ah! e il concerto di Stefano Giannotti e Pee Wee Durante in Corte San Colombano.