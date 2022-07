Festival del riuso, successo per la prima edizione: a Marlia anche il presidente della Toscana

Successo per il primo Festival del Riuso svoltosi nel fine settimana appena trascorso in piazza del mercato a Marlia.

Molte le persone che hanno partecipato all’evento promosso dal Comune e da Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi in collaborazione con Ascit e Centro di Ricerca rifiuti Zero e l’organizzazione di Lillero, il vero mercato del baratto, con la partecipazione di tutti gli attori e le associazioni del territorio che ogni giorni operano nel settore del riuso. La manifestazione realizzata nell’ambito di Reusemed, il progetto finanziato dall’Unione Europea con il programma Eni Cbc Med, per incoraggiare il riutilizzo e la riparazione di oggetti, di cui l’amministrazione comunale è partner insieme a Fondazione Reggio Children con Remida Reggio Emilia e alcune realtà di Spagna, Giordania e Tunisia, si è aperta sabato scorso con la tavola rotonda Economia circolare e rifiuti zero: uno sguardo al futuro alla quale è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e che ha visto la partecipazione del sindaco Luca Menesini, del coordinatore del Centro di ricerca rifiuti Zero Rossano Ercolini, di Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana e di Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei comuni sostenibili.

Durante la due giorni, oltre a visitare gli stand di molte realtà locali del riuso, i visitatori hanno potuto partecipare a numerosi laboratori creativi, alla presentazione del Progetto Reusemed alla quale ha preso parte, tra gli altri, l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e del progetto Gig Economy. In tanti inoltre hanno assistito ai due concerti in programma, quello dei Baro Drom Orkestar e quello del Riciclato circo musicale.

“Questa prima edizione del Festival del riuso ha dimostrato il grande interesse che ruota intorno a questo tema, e più in generale alle tematiche dell’economia circolare, vista la grande partecipazione che ha fatto registrare – afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Un evento con cui abbiamo voluto mettere al centro le tante realtà che ogni giorno lavorano per dare una seconda vita ai materiali di scarto, presenti con i loro stand che intendo ringraziare per l’attività che portano avanti e per la loro preziosa collaborazione alla manifestazione. Il festival ha rappresentato una tappa importante del percorso che abbiamo intrapreso per la creazione di un sistema municipale del riuso, con cui vogliamo garantire un perfetto coordinamento tra tutte le realtà esistenti, supportandole nel potenziare gli ottimi risultati già raggiunti e consentendo un più semplice accesso dei cittadini ai circuiti del riuso dando loro un punto di riferimento unico”.

Durante il Festival Skill Hands e Mr. Pills hanno realizzato un murales sul muro posteriore dello spazio culturale Logos.