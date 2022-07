Cambio di sede per uno spettacolo di ‘Tempi moderni’

Al via domani (13 luglio ) la rassegna Tempi moderni, la commedia rivista, ideata da Aldes Spam in collaborazione con il Comune di Capannori che animerà le corti del territorio capannorese con tre spettacoli originali di teatro, musica e danza contemporanea.

Si parte con gli appuntamenti di domani (13 luglio), giovedì 14 e venerdì 15 con un cambio di location, il 14 luglio, per lo spettacolo Ah! che inizialmente previsto alla chiesa di San Giusto di Compito si terrà invece al Bio Parco di Capannori.

Il programma di questa settimana: 13 luglio: Ayna in Corte Cristo a Lammari, Un’operina da quattro soldi all’Aia Saponati a Matraia, Ah! nella Cortaccia di Badia di Cantignano; 14 luglio: Ayna in Corte Luporini a Santa Margherita, Un’operina da quattro soldi in Corte San Colombano, Ah! al Bio Parco di Capannori; 15 luglio: Ayna e il concerto di Aleph Viola, Deniz Özdoğan ed Elsa Bossi in Aia Saponati a Matraia, Un’operina da quattro soldi e il concerto del Teatro popolare d’arte alla Cortaccia di Badia di Cantignano, Ah! e il concerto di Stefano Giannotti e Pee Wee Durante alla Corte Cristo di Lammari.

La rassegna proseguirà nei giorni 20, 21 e 22 luglio.