Estate Lillero, al via il secondo appuntamento di luglio con il mago Fabio Saccomani

Trascorrere le sere estive in compagnia, fra musica, danze, spettacoli, giochi e molto altro ancora. Dopo il successo degli AfroQuiesa Orchestra a inaugurare il luglio di Lillero, proseguono le serate estive del Vero mercato del baratto con con altri tre appuntamenti. A partire da domani (13 luglio) dalle 21 alle 23 con Bolle per adulti, lo spettacolo del mago Fabio Saccomani.

Ogni mercoledì sera fino a settembre, dalle 21 fino alle 23 – con una piccola pausa nel mese di agosto -, gli spazi esterni del locale di via traversa numero 1 a Parezzana accoglieranno vari ospiti: sarà l’occasione per incontrarsi con gli amici e divertirsi insieme.

Il negozio, nato con un crowdfunding civico il 31 marzo 2019, rinnova così la sua missione: favorire la socializzazione, l’incontro e la condivisione, proponendosi come un luogo di scambio non solo materiale ma soprattutto umano.

“L’obiettivo dell’Estate Lillero è far conoscere la nostra economia – spiega una delle fondatrici di Lillero, Violetta Menconi – Un’economia diversa, basata sulla sostenibilità ambientale e sociale. Gli eventi serali nascono proprio per creare momenti di convivialità e favorire lo stare insieme e l’inclusione”.

Il programma di luglio

Domani (13 luglio) serata Lilleroshow con Bolle per adulti, lo spettacolo del mago Fabio Saccomani.

Mercoledì 20 luglio concerto dal vivo rock dance con il gruppo lucchese dei Ful.

Mercoledì 27 luglio chiuderà la programmazione Lillerogames, la serata dedicata ai giochi da tavolo per sfidare i propri amici sotto le stelle e sperimentare nuovi games.

Gli eventi inizieranno alle 21, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Sia dalle 21 alle 23 che dalle 18,30 alle 20, proseguirà inoltre l’attività di scambio all’interno del negozio: al Vero mercato del baratto, infatti, non si acquista ma si dona a ciò che non si utilizza più una seconda vita, scambiando il proprio usato in buono stato con quello degli altri.

Una volta assegnato alla propria merce un valore in lilleri – la moneta di scambio – il donatore ne disporrà di un numero equivalente, spendibile quando si desidera all’interno del locale. Si può portare e ‘acquistare’ tutto perché niente è rifiutato. “Purché – sottolinea lo staff – in buono stato e di stagione per quanto riguarda il vestiario. Si vogliono evitare rifiuti e consumismo, salvando ciò che può essere riutilizzato”, spiega.

Un esempio concreto di economia circolare fondata sull’ecosostenibilità e sulla lotta al consumismo, principi che rendono Lillero una realtà unica in tutta la Toscana.

L’organizzazione di Lillero ricorda inoltre che a partire da mercoledì 8 giugno fino a settembre il negozio è aperto solo il mercoledì sera dalle 18,30 alle 20, e dalle 21 alle 23, affiancando all’attività di baratto un evento diverso ogni sera, gratuito e aperti a tutti. Il sabato è chiuso.

Maggiori info sulla pagina Facebook e Instagram di Lillero, Il vero mercato del baratto.