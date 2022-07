Festa del patrono, a Capannori chiusi gli uffici comunali e la biblioteca Ungaretti

Sabato (16 luglio) gli uffici comunali di Capannori resteranno chiusi per l’intera giornata in occasione della Festa del Santo Patrono, la Madonna del Carmine. Sarà chiusa anche la biblioteca comunale Giuseppe Ungaretti al polo culturale Artémisia di Tassignano.

La polizia municipale garantirà il servizio di pronto intervento per tutta la giornata. Per contattare il Comando è possibile chiamare il numero 0583 429060. Attivo il servizio di reperibilità per emergenze (348 3851251 ).