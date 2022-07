Lavori sul viale Europa, il Comune incontra le associazioni di categoria

Lavori sul viale Europa, il Comune di Capannori incontra le associazioni di categoria a dieci giorni dall’avvio dell’intervento per la realizzazione delle nuove fognature, in corso 24 ore su 24 nel tratto tra via dei Bocchi e via Pesciatina.

All’apposito tavolo sul tema, costituitosi lo scorso febbraio, questa mattina (14 luglio) erano presenti l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, l’assessora al commercio Serena Frediani, i rappresentanti delle associazioni di categoria, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, insieme ai rappresentanti di Aquapur e agli operatori di viale Europa.

Per le associazioni di categoria al momento non sono presenti particolari criticità per lo scorrimento del traffico, ma sono convinti che sarebbe necessario informare di più e meglio la cittadinanza, anche attraverso una modifica della cartellonistica, che le attività presenti sul tratto dei lavori sono tutte aperte e raggiungibili.

“Accogliamo la richiesta proveniente dalle associazioni di categoria di dare un’informazione più ampia e puntuale, anche con modifiche alla cartellonistica, sul fatto che le attività che insistono sul tratto stradale interessato dai lavori sono tutte aperte e raggiungibili e per questo ci attiveremo – dichiarano gli assessori Del Carlo e Frediani -. E’ comunque molto importante il fatto che non ci siano state segnalate particolari problematiche sullo scorrimento del traffico. Ciò significa che l’istituzione del senso unico e la viabilità alternativa per i mezzi pesanti rappresentano una soluzione efficace. Per quanto riguarda la durata dell’intervento, sulla quale è stata espressa qualche preoccupazione, abbiamo ribadito l’impegno da noi preso insieme ad Acque di realizzare i lavori in 8 mesi. Sia le associazioni di categoria che i rappresentanti degli operatori hanno sottolineato l’importanza di quest’opera sia per lo sviluppo economico della zona che dal punto di vista ambientale e dei servizi: nuova rete fognaria, estensione dell’acquedotto e realizzazione del tubone 2, che una volta completato, andrà a diminuire l’emungimento dalla falda di Paganico portando benefici al fenomeno della subsidenza. Il tavolo di confronto resta aperto e tornerà a riunirsi nelle prossime settimane. Da parte nostra siamo disponibili ad accogliere segnalazioni e necessità e ad individuare le soluzioni più opportune”.

L’amministrazione comunale ricorda che è attivo uno sportello telefonico a cui possono rivolgersi tutti i cittadini per avere informazioni sui lavori e la viabilità su viale Europa che si interfaccia anche con Acque. Lo sportello è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0583 428370 o per mail all’indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it.