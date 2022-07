Spettacoli, dj set, shopping sotto le stelle e street food: a Porcari c’è la Notte Bianca

Negozi aperti fino a tarda notte per approfittare dei saldi estivi proposti dalle tante attività del centro commerciale naturale di Porcari. Ma anche musica, danza, street food e tante occasioni di divertimento. Questo, in sintesi, il programma per la Notte Bianca in programma per sabato (16 luglio) in piazza Felice Orsi, via Roma e nelle altre vie principali nel cuore del paese.

Organizzata dall’associazione Porcari Attiva con il patrocinio del Comune di Porcari, la Notte Bianca offrirà numerose opportunità di intrattenimento a partire dalle 19, quando apriranno gli stand enogastronomici e il ritmo della musica di Dj Omy e Frodo inizierà a movimentare la piazza.

Alle 21,30 i ballerini e le ballerine della scuola Emozione Danza proporranno coreografie lungo le strade del centro mentre in piazzetta Salvatore Uda arriveranno i passi caraibici della scuola Cdc Dance & Fitness. Dalle 22 il palco di piazza Orsi si scalderà con il dj set di Teddy Romano e il suo show intitolato Senza troppe regole che spazierà dalle canzoni italiane alla dance fino a celebrare a tutto tondo la musica degli anni Novanta.

Spettacoli accompagnati dalla possibilità di fare acquisti sotto le stelle passeggiando nelle strade del centro commerciale naturale. Esprime soddisfazione Renata Bonacchi, vicepresidente di Porcari Attiva: “Non è mai semplice organizzare momenti di questo tipo ma, nonostante le difficoltà, è una sfida bellissima mettersi in gioco per dare a Porcari, ai porcaresi e non solo, l’occasione di vivere nelle proprie strade eventi di puro divertimento”.

Commenta la vicesindaca e assessora alla valorizzazione del commercio, Roberta Menchetti: “Ringrazio Porcari Attiva che anche quest’anno si è data da fare per organizzare una serata di svago sotto le stelle. Le nostre attività commerciali sono sinonimo di qualità, di relazione e vitalità del territorio. La Notte Bianca è una tradizione che si rinnova e siamo felici di invitare tutti e tutte a trascorrere a Porcari questo insolito sabato sera”.