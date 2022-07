Altopascio, bando per due istruttori direttivi contabili

Il Comune di Altopascio ha aperto un avviso di mobilità volontaria per l’inserimento a tempo pieno e indeterminato di due figure come istruttori direttivi contabili. L’avviso di mobilità volontaria è rivolto a persone già dipendenti della pubblica amministrazione. Per presentare la candidatura c’è tempo fino alle 12.30 di mercoledì 20 luglio.

Il candidato, oltre ad essere già dipendenti a tempo indeterminato e pieno di una pubblica amministrazione, deve essere inquadrato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile (o con profilo assimilabile, con diversa denominazione, ma analogo per contenuto professionale) categoria giuridica D. Per partecipare, inoltre, è necessario essere in possesso della patente (categoria B o superiore), non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e avere il nulla osta preventivo alla mobilità da parte della propria amministrazione oppure essere dipendenti di un ente con più di 100 unità.

Oltre alla domanda, scaricabile dal sito (clicca qui), dovranno essere allegati il curriculum vitae del candidato, la fotocopia di un documento di identità e il nulla osta dell’amministrazione o la dichiarazione di essere dipendente di un ente con più di 100 dipendenti.

I documenti possono essere consegnati a mano al protocollo generale del Comune di Altopascio (piazza Vittorio Emanuele, 24) o inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Altopascio – Piazza Vittorio Emanuele. 24 – 55011 Altopascio: sulla busta il concorrente deve apporre cognome, nome, indirizzo e specificare “Domanda di partecipazione mobilità volontaria istruttore direttivo contabile”. Inoltre, possono essere spediti con posta elettronica certificata, esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it. In questo caso, nell’oggetto della Pec dovrà essere specificato “Domanda di partecipazione mobilità volontaria istruttore direttivo contabile”.