Porcari, al venerdì al cioccolato si parla di “Ayurveda, la scienza della longevità”

Proseguono i venerdì al cioccolato a Porcari: stasera (15 luglio) si parla di Ayurveda.

Un incontro scoppiettante, questa sera, al Bistrot Chocolate and Coffee, di via Stazione a Porcari: Alessandro Calissi e Silvia Pellegrini, parleranno di “Ayurveda, la scienza della longevità”, con degustazione di aperitivo ayurvedico. Alessandro e Silvia insegneranno come campare bene, in forma, sempre belli e felici e vivere cento anni e passa, a partire dalle 21.

Coordinatori della serata saranno, come al solito, Gino e Giampiero.