Al parco di Pandora successo per il mercatino artigianale

Si è svolto ieri sera (15 luglio) al Parco Pandora a Segromigno in Monte l’evento: 1000 lucciole a Pandora.

Alle 21,30, sotto le volte dei salici del parco, si sono accese mille luci, a rendere ancora più magica l’atmosfera di questo luogo.

E’ per questa magia che gli organizzatori ringraziano due componenti del Centro commerciale naturale Indiana e dintorni di Segromigno in Monte, Mario Vellutini e Guido Giampaoli.

Con pazienza, sera dopo sera, hanno ricoperto gli ombrelli di piccole luci: un lavoro certosino dal risultato sorprendente.

In concomitanza di questo evento, sempre nel parco dalle 17 alle 23, gli artigiani e artisti di Pandora hanno presentato il loro primo mercatino dopo la pausa covid.

Alta manualità e ingegno artistico è la caratteristica di questi abili artigiani, riconosciuti per l’unicità dei loro manufatti che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla stoffa al gesso, dal cuoio alla carta.

L’allestimento rimarrà per tutta la durata della manifestazione L’altro scrigno di Pandora dove ci saranno molti spettacoli che animeranno il paese di Segromigno in Monte.