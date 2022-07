“La banda barocca” nel chiostro dell’ex istituto Pellegrini Carmignani

Nell’ambito della rassegna Estate in.. chiostro – musica in convento, oggi (16 luglio) alle 21,30 nel chiostro dell’ex Istituto Pellegrini- Carmignani, in via Roma, a Montecarlo, la Filarmonica Puccini di Montecarlo propone al pubblico il concerto La banda barocca, l’opera barocca raccontata in giardino con strumentisti della banda e cantanti professionisti.

L’opera Il pastor fido di Haendel ripensata per gli spazi urbani ed i giardini. Revisione per gli strumenti della banda a cura di Silvia Marchetti. La serata vedrà la partecipazione delle cantanti Alice Blanda (soprano), Arianna Neri (soprano) e Eva Drammis (contralto), sotto la direzione del maestro Gabriele Micheli.

L’evento è realizzato grazie al sostegno del Comune di Montecarlo, e con il supporto tecnico dell’associazione Il palcoscenico di Roma.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.