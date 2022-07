Scannerini: “Via dei Ciabattari a Segromigno, serve un attraversamento pedonale segnalato”

“Che fine ha fatto la raccolta firme che i cittadini di via dei Ciabattari a Segromigno, avevano protocollato nel 2019?”

A chiederlo è Matteo Scannerini, capogruppo di Forza italia a Capannori. “Attraverso tale azione – ricorda – i cittadini di via dei Ciabattari, richiedevano un attraversamento pedonale segnalato all’altezza del civico 5 circa, al fine di dissuadere gli automobilisti dal percorrere la via ad alta velocità. Ci siamo di persona resi conto del problema, a seguito di sopralluogo. 150 firmatari aspettano una risposta da oramai più di 3 anni. Interventi erano infatti stati promessi durante la campagna elettorale. Ma nulla è mai stato fatto. Come gruppo Forza Italia, protocolleremo un’interrogazione dove, chiederemo lumi sul destino di questo documento e ne solleciteremo il rispetto delle richieste”.