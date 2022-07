Si esibisce ad Altopascio Federico Pietroni, primo laureato in chitarra flamenca

Il Flamenco, con la sua profondità, oltre che riconosciuto dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità dal 2010, diventa realtà accademica riconosciuta istituzionalmente anche dal nostro paese.

E’ l’Istituto superiore di studi musicali Giulio Briccialdi di Terni a vantare l’unica cattedra di Chitarra Flamenca in Italia guidata dal Maestro Juan Lorenzo e lo scorso venerdì (8 luglio) il maestro Federico Pietroni, già diplomato in chitarra classica, consegue il titolo di secondo livello di Chitarra Flamenca con il massimo dei voti, lode e menzione speciale per l’originalità della ricerca presentata e la padronanza tecnica e stilistica.

Un traguardo eccellente ed un punto di partenza di divulgazione e promozione per le nuove generazioni, come dichiarato dal direttore Marco Gatti del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni ed il presidente Marco Lardieri della Francigena International Arts Festivals e della Accademia di musica Francesco Geminiani di Altopascio, Lucca.

Lo stesso maestro Federico Pietroni racconta di un personale percorso di studi affascinante ed allo stesso tempo complicato per stili, detti Palos e per la tecnica indispensabile per affrontarli, sottolinea che è solo grazie alla passione, al massimo impegno e costanza è possibile raggiungere dei buoni risultati.

Chi conosce il Maestro Federico Pietroni sa che non è nuovo a questo genere, del resto le due incisioni discografiche Etonoclassic e Zorongo e le sue collaborazioni con ballerini di fama internazionale come Josè Greco, Lola Greco, Antonio Marquez e personaggi in ambito etnico come Tony Esposito e ed il Maestro indiano Pandit Suresh Talwalkar, hanno sicuramente arricchito la sua formazione, ma sono questi ultimi due anni, come evidenzia lui stesso, che determinano maggior consapevolezza dell’esistenza di un magico repertorio esclusivamente chitarristico e di un percorso storico avvincente da rivelare, in quest’arte, anche influenze culturali, musicali e ritmiche lontane di derivazione araba ed indiana.

A questo punto non rimane che approfittare della master del maestro Pietroni sulla chitarra flamenca che si terrà nella prossima settimana dal 18 al 23 luglio nei locali dell’Accademia di musica Francesco Geminiani ad Altopascio.

L’organizzazione ringrazia il Maestro Federico Pietroni per aver riaperto le iscrizioni visto l’importante interesse riscontrato in questi giorni.