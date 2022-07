Villa Basilica, prende forma il progetto della Casa dell’identità

La Casa dell’identità prende vita: Villa Basilica ottiene 100mila euro dalla Regione Toscana per realizzare lo spazio attrezzato e di aggregazione e socialità a Colognora di Valleriana, grazie alla cooperativa di comunità della frazione.

Buone notizia dunque per il territorio che, attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale, vedrà realizzato l’ambizioso progetto di valorizzazione e di ripopolamento di una delle frazioni più importanti e strategiche del comune.

“L’amministrazione comunale ha sostenuto fin da subito questo progetto – spiega il vice sindaco Giordano Ballini – e si è adoperata per aiutare l’associazione Aps di Colognora, che è il soggetto promotore della Casa dell’Identità. Il nostro, inoltre, è stato un supporto anche di tipo economico: una parte dell’operazione, infatti, è stata finanziata direttamente dal Comune di Villa Basilica per permettere la piena realizzazione di questo progetto che riteniamo davvero fondamentale per tutto il territorio. Grazie alla sinergia con diverse realtà, come l’EcoMuseo delle Alpi Apuane e altre Cooperative di Comunità (Verni, Trasillico, Filicaia e Vergemoli), vogliamo realizzare una promozione turistica coordinata, con pacchetti che consentano di scoprire tutto quello che i nostri luoghi offrono. Un progetto analogo a quello di Colognora è stato presentato anche per la frazione di Pariana al GAL MontagnAppennino ed è oggi al vaglio per l’eventuale finanziamento”.

A Colognora sarà realizzata la Casa dell’Identità: uno spazio attrezzato come punto di ristoro per lo sviluppo della socialità locale, che accoglierà anche una bottega alimentare con prodotti a filiera corta e a chilometro zero, un punto di informazione turistica digitale e una piccola biblioteca. La Casa dell’Identità, inoltre, vuole essere il perno per l’insediamento di aziende agricole locali giovanili, che preservino il patrimonio agricolo del territorio e possano veicolare nuove opportunità di lavoro.

L’edificio sarà totalmente ristrutturato seguendo la normativa vigente in tema di emissioni zero, ridotto impatto ambientale e autosufficienza energetica.

Il progetto della Cooperativa di Comunità, infine, vuole creare un sistema di gestione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale, attraverso cui tutelare anche il dialetto locale che fa di Colognora un’isola linguistica identitaria riconosciuta a livello nazionale.