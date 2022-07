WikiPedro sbarca nel Tau per raccontare Altopascio

Dopo Lucca e la Garfagnana WikiPedro sbarca ad Altopascio. Il noto influencer è arrivato nella cittadina del Tau per raccontarla sui social. Non poteva mancare un incontro con il sindaco Sara D’Ambrosio.

“Il mitico WikiPedro presto racconterà Altopascio come non l’abbiamo mai conosciuta: intanto un assaggio potete trovarlo nelle sue storie Instagram – spiega D’Ambrosio -. Utilizzare lo strumento dei social, con un linguaggio semplice, divertente, ma allo stesso tempo altamente informato e preparato è il modo migliore per arrivare a tutti: per noi anche una scommessa per far apprezzare Altopascio a quante più persone possibili con modalità nuove”.