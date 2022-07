La storia dei Pink Floyd passa da Altopascio: in piazza Ricasoli il tributo alla musica rock

Conto alla rovescia per la serata Pink Floyd History. Mercoledì (20 luglio) dalle 21,30 piazza Ricasoli ospiterà lo show-tributo dedicato al gruppo britannico e alla storia della musica. Cinquant’anni di successi dagli esordi psichedelici fino alle sonorità più recenti, passando per The Wall e Wish you were here, portati in scena da 9 muse con scenografie e successi intramontabili.

Lo show, in scena dal 2016, ha collezionato successi in tutta Europa ed è prodotto da Emiliano Galigani e Simone Giusti. Sul palco: Stefano Pardini, voce, Daniela Bulleri voce e cori, Massimiliano Salani, direzione, organo e moog, Giacomo Dell’Immagine e Emanuele Michetti, chitarre, Luca Santangeli, basso, Alessandro Matteucci, batteria.

I biglietti al costo di 10 euro possono essere acquistati su Ticket One (clicca qui).