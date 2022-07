Matraia, investiti 100mila euro per riasfaltare via delle Grotte

Sarà riasfaltata via delle Grotte a Matraia. La giunta del Comune di Capannori ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, che con un investimento di quasi 100mila euro, prevede lavori di straordinaria manutenzione della pavimentazione stradale.

La strada sarà asfaltata in ampi tratti per garantire un’ottimale percorribilità e la sicurezza stradale. Adesso partiranno le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, il cui inizio è previsto durante l’estate.

“Via delle Grotte è una viabilità importante e particolarmente trafficata, utilizzata anche dai turisti, perché rappresenta il principale collegamento con l’altopiano delle Pizzorne – spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale Mauro Rocchi – Per questo motivo è importante garantire una buona manutenzione di questa viabilità”.

“Questi lavori – proseguono Del Carlo e Rocchi – sono finalizzati infatti a migliorare il manto stradale in ampi tratti di questa strada attraverso la realizzazione di nuova asfaltatura. L’obiettivo è ripristinare una buona percorribilità di via delle Grotte per garantire la sicurezza di tutti coloro che la utilizzano. Si tratta di un primo lotto di lavori. Successivamente infatti saranno ripristinati i muretti e verrà sostituito il guard rail, in modo da riqualificare completamente la strada”.