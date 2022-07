“Tempi Moderni”: ancora tre giorni di musica, teatro e danza nelle corti di Capannori

Tempi moderni – La commedia rivista, si ritorna in scena. Per la seconda settimana torna nelle aie e nelle corti del capannorese la rassegna ideata da Aldes | Spam! in collaborazione con il Comune di Capannori. Anche questa settimana per 3 sere di fila sei luoghi del territorio diventeranno palcoscenico con 3 spettacoli originali di teatro, musica e danza contemporanea.

L’appuntamento è per questi mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 luglio alle 21 in Corte Conchi a San Colombano, alla chiesa di San Giusto di Compito, in Corte Luporini a Santa Margherita, alla Cortaccia di Badia di Cantignano, in Corte Cristo a Lammari e all’Aia Saponati di Matraia.

Qui saranno messi in scena 3 spettacoli teatrali realizzati appositamente per l’occasione da grandi artisti italiani e internazionali: Un’operina da quattro soldi letta e interpretata da Marco Natalucci da un’idea di Gianfranco Pedullà del Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa con le musiche originali di Francesco Giorgi; Ayna di e con Deniz Özdoğan ed Elsa Bossi, con la regia e le musiche originali di Aleph Viola della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse di Genova; Ah! di Aldes con Erica Bravini, Mariano Nieddu e Alessandra Moretti, regia e coreografia di Roberto Castello.

Il filo rosso che unisce le 3 produzioni è la volontà di incontrare il pubblico di bambini, adulti e anziani di ogni cultura ed estrazione sociale che abita le corti del territorio, contemperando il rigore del linguaggio contemporaneo con la necessità di offrire serate piacevoli e leggere. Per una rassegna di teatro, musica e danza fruibile da tutti, che si ispira a Chaplin, come dichiarato nel titolo, ma anche a tutta la grande tradizione dello spettacolo popolare italiano, da Petrolini in poi. Roberto Castello ha coinvolto, per l’occasione, due realtà di altissimo livello come la Fondazione Luzzati – Teatro della tosse di Genova e il Teatro popolare di Lastra a Signa.

Nella serata di venerdì (22 luglio), oltre agli spettacoli, nelle corti si terranno 3 concerti di musica dal vivo: Stefano Giannotti (voce, banjo, fisarmonica) e Pee Wee Durante (voce, tastiere) si esibiranno alla Corte Conchi a San Colombano con Liscio e poco più, piccolo concerto ballabile per voci e strumenti. Alla chiesa di San Giusto di Compito suoneranno, invece, Aleph Viola (chitarra, percussioni, voce), Deniz Özdoğan (voce, tamburi) ed Elsa Bossi (voce). Sul palco di Corte Luporini a Santa Margherita saliranno invece Marlene Fuochi (fisarmonica, pianoforte e voce), Teresa Mondati (violoncello), Giuseppe Alberti (tromba) e Francesco Giorgi (violino, mandolino, voce e direzione musicale).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con l’invito al pubblico di contribuire con beni di prima necessità alla raccolta della Caritas diocesana di Lucca.

La rassegna è a cura di Aldes | Spam!, realizzata con il sostegno di Mic / Direzione generale spettacolo, Regione Toscana / Sistema regionale dello spettacolo, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione della Caritas – Diocesi di Lucca.

Il calendario

Mercoledì 20 luglio: Ayna in Corte Conchi a San Colombano, Un’operina da quattro soldi alla chiesa di San Giusto di Compito, Ah! in Corte Luporini a Santa Margherita

Giovedì 21 luglio: Ayna alla Cortaccia di Badia di Cantignano, Un’operina da quattro soldi in Corte Cristo a Lammari, Ah! in Aia Saponati a Matraia

Venerdì 22 luglio: Ayna e il concerto di Aleph Viola, Deniz Özdoğan ed Elsa Bossi alla chiesa di San Giusto di Compito, Un’operina da quattro soldi e il concerto del Teatro popolare d’arte in Corte Luporini a Santa Margherita, Ah! e il concerto di Stefano Giannotti e Pee Wee Durante in Corte Conchi a San Colombano.

Per info scrivere all’indirizzo email di Aldes|Spam! o contattare il numero 348.3213503

Tempi Moderni è anche sul sito web di Aldes|Spam!, su Facebook e Instagram.