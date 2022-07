Due spettacoli teatrali itineranti per raccontare la storia di Altopascio

Un doppio appuntamento per scoprire la storia del comune di Altopascio. È ormai tutto pronto per “Passo dopo Passo. Luce sulla storia di Altopascio” , un’iniziativa inserita nel ricchissimo cartellone del Luglio Altopascese 2022 e nel festival Musei del Sorriso e che porta nella cittadina del Tau l’emozione della storia, del racconto, del teatro in una veste del tutto inedita.

La novità è stata presentata questa mattina (19 luglio) ad Altopascio dalla sindaca Sara D’Ambrosio, l’assessore alle politiche culturali, Alessio Minicozzi, la presidente della Fondazione Paolo Cresci, Ave Marchi, il direttore del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca e direttore della Fondazione Paolo Cresci, Pietro Luigi Biagioni, la presidente dell’associazione “Venti d’Arte”, Lucia Morelli, l’attrice Laura Martinelli e il maestro Gianfranco Cosmi.

“Essere parte del Sistema Museale significa moltiplicare le possibilità di far vivere i luoghi storici del nostro territorio – commentano D’Ambrosio e Minicozzi -. In questo caso a rivivere sarà il centro storico, con la Raccolta storica sul nostro passato medievale, e Badia Pozzeveri, con il tratto della Francigena e la storia che riprende corpo e vitalità. In questa edizione del Luglio Altopascese diamo davvero spazio a tutto il nostro territorio, raccontandolo, presentandolo, approfondendone le storie e le vicende più affascinanti. Ma non solo: valorizziamo gli spazi, i luoghi, le frazioni. Vivere Altopascio significa goderne degli spazi, conoscerla, tramandarne la storia. Con questi appuntamenti portiamo teatro, cultura, bellezza, meraviglia. Grazie a chi ha scelto di lavorare su Altopascio, a chi ne ha capito le potenzialità, la voglia di rinascere e di diventare un punto di riferimento”.

“La rete museale nasce da un lavoro fatto in 20 anni – spiega Ave Marchi, presidente della Fondazione Paolo Cresci – che si è stratificato poco a poco e che ha trovato i canali giusti per diventare rete, coinvolgendo così anche le zone più lontane della provincia, o meno conosciute. Su Altopascio proponiamo uno spettacolo inedito, che, grazie alla magia del teatro, consentirà agli adulti come ai più piccoli anche di scoprire musei e luoghi di interesse culturale. Dietro c’è un grosso lavoro da parte di chi ha pianificato queste iniziative per lunghi mesi: ringrazio tutte e tutti coloro che hanno lavorato alla progettazione del festival”.

“Gli appuntamenti di Altopascio si inseriscono all’interno del festival i Musei del Sorriso – così Pietro Luigi Biagioni -. Il museo è il patrimonio di orgoglio, del passato, di una comunità, dalla piccola alla grande. Questo è un percorso ambizioso, realizzato grazie alla competenza e alla tenacia di chi ci ha lavorato”.

“Passo dopo passo è uno spettacolo cucito su misura per Altopascio frutto di mesi di lavoro – racconta Lucia Morelli -. Una formula innovativa con il teatro che scende in strada. Non voglio spoilerare troppo, ma questo spettacolo avrà tre parole chiave: storia, cultura e spiritualità. Manderà un messaggio anche ai più giovani: quello di fermarsi, ascoltarsi e guardarsi dentro”.

Proprio sul tema della spiritualità, al teatro di Altopascio andrà in scena anche un concerto su Puccini con il maestro Gianfranco Cosmi. A breve verrà ufficializzata la data.

Un mix di appuntamenti tra storia, cultura e spiritualità quindi, che sarà in continuità all’evento in programma venerdì (22 luglio), ovvero Mathildis, la festa medievale.

Gli spettacoli

“Passo dopo passo. Luce sulla storia di Altopascio” sarà una vera rappresentazione teatrale itinerante in due episodi che si terrà nel centro storico di Altopascio e a Badia di Pozzeveri, a cura del Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca e Museo dell’Antico Ospedale di Altopascio sulla via Francigena. L’iniziativa, inserita nel festival “I musei del Sorriso” prodotto e organizzato dal Sistema museale per il periodo luglio – ottobre 2022, partirà da Altopascio alle 18 e accompagnerà gli spettatori alla scoperta della storia di Altopascio: due figure storiche che hanno segnato il corso degli eventi della cittadina narreranno vicende e illustreranno monumenti storici.

Alle 21, a Badia Pozzeveri, il pubblico si immergerà nelle sensazioni del pellegrinaggio, percorrendo l’ultimo tratto della via Francigena ed entrando in contatto con un fatto di cronaca nera – realmente accaduto – raccontato da un personaggio misterioso. Un’esperienza sensoriale, più che uno spettacolo, dove il pubblico è allo stesso tempo protagonista e spettatore. Lo spettacolo è prodotto dal Sistema Museale in collaborazione con l’Associazione Culturale Venti d’Arte Aps. La drammaturgia è di Francesco Tomei, mentre la regia è di Stefano Cosimini. In scena quattro attori, due uomini e due donne: Sebastiano Catignani, Durante Corsetti, Chiara Millo e Laura Martinelli. La consulenza scientifica per la drammaturgia è di Alessandro Giacomelli e Jacopo Paganelli, entrambi dell’università di Pisa.

Aspettando Risciò

Il 23 luglio andrà in scena anche “Aspettando Risciò”. Gli attori Marco Brinzi e Caterina Simonelli, ovvero Vladimiro ed Estragone di “Aspettando Godot”, si aggireranno per le strade e le piazze di Badia Pozzeveri (alle 19,30) e Altopascio (alle 20,30, piazza Umberto I) alla ricerca di qualcosa. Ma cosa? Forse la fine della pandemia, forse un senso del loro essere: una ricerca che conducono, aiutati proprio dal pubblico, mettendo in scena i bravi più significativi della letteratura teatrale. Da Romeo e Giulietta e ad Amleto, da Don Chisciotte a Goldoni: il pubblico prenderà parte agli sketch, tra gioco e immaginazione, tra improvvisazione e teatro. “Aspettando Risciò” andrà in scena anche domenica (24 luglio), alle 19,30 a Marginone e alle 20,30 a Spianate. “Aspettando Risciò” è prodotto dal Teatro stabile di Bolzano e dalla Compagnia Ifprana.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero. Per consultare tutto il programma del Luglio Altopascese: ioscelogoaltopascio.it.

Notizia in aggiornamento