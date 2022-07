Il concerto di Kynnara apre la rassegna ‘Il mattaccio, fra musica e teatro’ ad Artemisia

Il Centro culturale di Tassignano in collaborazione con il Comune di Capannori riprende la rassegna estiva di musica e teatro in corte Mattaccio, al polo culturale Artèmisia di Tassignano dopo due anni di stop a causa del covid.

La rassegna prenderà il via venerdì (22 luglio) alle 21 con il concerto dei Kynnara, importante cover band di Fabrizio De Andrè, che proporrà un viaggio tra le canzoni del celebre cantautore. La manifestazione proseguirà venerdì (29 luglio) con la rappresentazione della commedia in vernacolo Ne tu né io che sarà messa in scena dalla compagnia La combriccola. Infine domenica 7 agosto è in programma la commedia in vernacolo La panacea di tutti i mali che sarà messa in scena dalla compagnia Invicta.

Gli spettacoli iniziano alle 21. Ingresso 7 euro, gratis per bambini fino a 12 anni.