Prenderanno il via sabato prossimo (23 luglio) a Ruota con la rappresentazione della commedia in vernacolo Ne tu, né io, che sarà messa in scena dalla compagnia La Combriccola gli eventi realizzati nell’ambito di Itinera Romanica+, progetto trasnfrontaliero fra Italia e Francia Marittima di cui il comune di Capannori è capofila, al fine di valorizzare e far conoscere a cittadini e turisti le opere romaniche fuori dai circuiti più noti.

Dopo il primo evento promosso dall’associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990 seguiranno altri appuntamenti nel mese di agosto e settembre, di cui tre si svolgeranno a Ruota (13, 21, 23 agosto). Previsti inoltre una settimana di eventi che coinvolgono la chiesa di Badia di Cantignano (dal 21 al 27 agosto) realizzata nell’ambito della Festa di San Bartolomeo, a cura dell’associazione Carlo Piaggia e un concerto alla chiesa romanica di San Leonardo in Treponzio a cura dell’associazione culturale La Ruota.

Foto 2 di 2



Il calendario completo: 23 luglio alle 21,30 – Ruota- commedia in vernacolo Ne tu, né io -compagnia La Combriccola – a cura dell’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990. Il 13 agosto sempre alle 21,30 sono in programma dialoghi in vernacolo lucchese con la compagnia teatrale La Combriccola a Ruota, a cura dell’Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990;

Il 21 agosto, con lo stesso orario e sempre a Ruota, è in programma la commedia Grazia e i Perditempo della compagnia teatrale amatoriale a cura dell’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990.

Il 23 agosto, nuovo evento a Ruota con il concerto della filarmonica Puccini di Colle di Compito a cura dell’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990.

Alla Chiesa di Badia di Cantignano il 21 agosto alle 21 si terrà invece l’evento Una notte al museo (scoperta e valorizzazione della Chiesa di San Bartolomeo a Badia di Cantignano), mentre il 24 agosto sempre alle 21 l’appuntamento è con la messa per la festa del patrono San Bartolomeo. Dal 21 al 27 agosto attività varie, tra cui giochi per bambini e ragazzi, tornei sportivi, tombola – a cura dell’Associazione Carlo Piaggia. Il 2 settembre alle 22 nella chiesa romanica di S. Leonardo in Teponzio è in programma il concerto Una serata di musica classica col soprano Cosetta Gigli, a cura dell’associazione culturale La Ruota.

Itinera Romanica+ è un progetto che ha come obiettivo “il miglioramento dell’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio culturale Romanico dello spazio di cooperazione transfrontaliera interessato dal programma operativo Interreg Italia- Francia Marittimo 2014-2020”.