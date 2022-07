Scambio culturale all’estero per 13 giovani capannoresi: domande entro il 25 luglio

Importante opportunità di scambio culturale all’estero rivolta a 13 giovani capannoresi dai 18 ai 25 anni grazie al progetto europeo Erasmus Plus Socialia: sostenibilidad, desarrollo y patrimonio di cui il comune di Capannori è partner e vede capofila il Comune di Vedra (Spagna). Per parteciparvi è possibile fare domanda fino al prossimo 25 luglio.

Dal 22 al 29 agosto in modo del tutto gratuito i giovani selezionati attraverso un apposito avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio on line del Comune, potranno partecipare ad attività sui temi dell’ambiente, dello sviluppo e dei cambiamenti sociali, che si svolgeranno presso il centro socio-culturale di Vedra, in Galizia.

Le attività che si inseriscono nella strategia di internazionalizzazione e responsabilizzazione del Consiglio Comunale di Vedra nel campo della gioventù, saranno articolate in vari moduli. L’obiettivo è sviluppare nei giovani competenze secondo una concezione integrale e sistematica dell’ambiente, promuovere e sviluppare attitudini, valori e comportamenti ambientali, abilitare e sviluppare competenze legate a uno stile di vita sostenibile. Al centro delle attività anche buone pratiche e proposte di azione per il coinvolgimento dei giovani nei processi di sviluppo e rivitalizzazione locale.Saranno inoltre elaborate alternative e proposti elementi di cambiamento alla situazione sociale attuale , analizzando fatti concreti della realtà che si vuole cambiare.

Saranno infine previste attività specifiche per promuovere la partecipazione, il multiculturalismo, l’interazione e l’autostima delle persone, il tempo libero, l’animazione e il relax.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 luglio tramite invio all’indirizzo di posta elettronicagiovani@comune.capannori.lu.it del modulo di partecipazione compilato e firmato (scaricabile insieme all’avviso dal sito del Comune), corredato da un documento di riconoscimento. Per informazioni 331.6578335 (anche Whatsapp).