Ad Altopascio torna “A tavola sulla Francigena”: niente fuochi, ma c’è la tombola

Dopo ben tre anni di stop, tra maltempo e pandemia, venerdì 29 luglio torna la tanto attesa Tavolata sulla Francigena, che avrà inizio alle 20 lungo la via Cavour del centro storico di Altopascio.

Antipasto toscano, zuppa di pane, arista con contorno, dolce dell’ospitalità, il tutto innaffiato da acqua e buon vino. Ecco il menù preparato dai ristoratori e attività alimentari di Altopascio e limitrofi: La Dogana, Osteria la Dispensa, Il Laghetto del Valico, La Macelleria Buti e Osteria Martinelli insieme alla Macelleria Giannini.

La tradizione torna a vivere e giunge alla sua trentesima edizione. “Sarà un momento per stare insieme, in allegria, serenità e divertimento, sostenendo i servizi sociali e di emergenza che l’associazione mette a disposizione del territorio giorno dopo giorno – commentano il Governatore Antonella Pistoresi e il suo vice Luciano Ortu -. Vogliamo invitarvi quindi a partecipare numerosi, in compagnia delle vostre famiglie con bambini e meno giovani e ringraziare chiunque abbia trovato il tempo e la voglia di darci una mano per rendere tutto questo possibile, in particolare le associazioni Avis, Fratres, Tocca a noi, nonché le sagre paesane dei comuni limitrofi”.

Una festa senza fuochi d’artificio: “Dovremo rinunciare, solo per questa volta, ai bellissimi fuochi d’artificio – proseguono – visti gli ultimi episodi di emergenza per l’estrema siccità del territorio e approfittiamo nel ringraziare i realizzatori dello spettacolo pirotecnico, che con grande professionalità e dedizione svolgono il proprio lavoro, perché sono stati i primi a comprendere la scelta, nonostante avrebbero garantito i massimi livelli di sicurezza come sono soliti fare”.

I volontari della Misericordia di Altopascio, con la partecipazione del Centro Commerciale naturale della città, il patrocinio del Comune e il sostegno degli sponsor locali, vi aspettano, uniti, per trascorrere una piacevolissima serata guarnita della consueta e attesissima tombola.

I biglietti per la serata possono essere acquistati ai ristoratori aderenti all’iniziativa, alla farmacia comunale alla Pam di Badia Pozzeveri, sponsor principale, e alla sede della Misericordia in via G.Marconi, 69, Altopascio (telefono 0583 25109).

Questi i prezzi: 18.euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni, gratis per i più piccoli.

Per restare aggiornati in tempo reale, basta seguire le pagine Instagram e Facebook della Misericordia Altopascio.