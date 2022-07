Ad Altopascio tutto pronto per la festa medievale

Tutto pronto per Mathildis, la seconda edizione della Festa medievale di Altopascio, che invaderà la cittadina del Tau domani (22 luglio) a partire dalle 19,30.

Piazze storiche, via Cavour, centro-paese: tutto sarà trasformato in un grande allestimento sotto le stelle a tema medievale. E per chi parteciperà in costume e aderirà al photo-contest Scatta nel medioevo (dalle 21 in piazza Ospitalieri) è previsto un grosso premio. s Spettacoli itineranti, musici, giochi di bandiera, acrobazie, giullari, fuocolieri, accampamenti, duelli, tiri con l’arco e la balestra, l’osteria in piazza Vittorio Emanuele, mercatini, danze aeree e molto altro: tutto sarà a tema medievale, per una festa-rievocazione che strizza l’occhio all’arte di strada e al mondo circense.

La manifestazione, a ingresso gratuito è promossa e organizzata dal Comune di Altopascio e da Antitesi Teatro Circo in collaborazione con il Centro commerciale naturale di Altopascio e Confcommercio – Province di Lucca e Massa Carrara.

Programma completo. In piazza Ricasoli, dalle 19.30 ci saranno i giochi medievali, a cura di Nobiltà e Contado, e la mostra di rapaci diurni e notturni, a cura di Falconeria Sunrise; dalle 20.45 alle 22.45 arriva L’Arte del giullare (laboratorio di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo) a cura di Compagnia Antitesi Teatro Circo; alle 21 il Corteo storico e il gioco di bandiere; alle 21.30 e alle 23 si potrà assistere alla danza aerea della Compagnia Antitesi Teatro Circo dal titolo Stria; infine alle 22.15 e alle 23.45 ci sarà lo spettacolo di fuoco Madama scintilla. In piazza Garibaldi, dalle 19.30 alle 20.30 ci sarà la mostra e la didattica di balestre antiche a cura dei Balestrieri di Porta San Marco di Pisa; alle 20.45 e alle 23.30 passerà il Corteo storico e il gioco di bandiere; alle 21 e alle 23 si terrà il torneo della balestra sempre a cura dei Balestrieri di Porta San Marco di Pisa; alle 21.45 arrivano i giullari medievali con I Giullari di Nessuno; alle 22.30 si potrà assistere ai duelli medievali a cura di Antica Scherma Altopascio. Grande fermento anche in piazza Ospitalieri: qui, dalle 19.30 si potrà provare a tirare con l’arco grazie all’Antica Scherma Altopascio e si potrà assistere alla rievocazione della Vita nell’accampamento a cura di Armigeri di Ponte di Sacco. Dalle 20.45 alle 22.45 ci sarà il laboratorio di Arti e mestieri antichi a cura di Le Formie mie amie; alle 23 danze medievali con il gruppo di ballo storico L’Aura di Castellina di Serravalle.

Ci spostiamo poi in piazza della Magione, dove, alle 20.30, partirà il Corteo storico e il gioco di bandiere; alle 21 e alle 22.30 si potrà assistere alla dimostrazione di volo libero di rapaci diurni e notturni a cura di Falconeria Sunrise, mentre alle 21.45 e alle 23.15 spazio alla danza aerea e agli spettacoli di fuoco con Faisca de Luz in Selvatic. Si prosegue alle 23.50 con il Corteo storico e gioco di bandiere. Ancora in piazza Tripoli, dalle 19.30 alle 22.30 ci sarà il battesimo della sella con il pony, a cura di Adriatik Horses Team, Centro ippico Le due creste; alle 21.45 e alle 22.45 arriva Aradia. Il corteo delle streghe a cura di Compagnia Lovett e il Lupo. Lungo , dalle 19.30, ci saranno giochi e mercati medievali a cura di Rione Santa Maria Pescia, la mostra di Macchine da guerra a cura di Pro Loco Larciano, l’accampamento medievale a cura di Antica Scherma Altopascio; e, dalle 21, spettacoli itineranti: Aradia. Il Corteo delle streghe a cura di Compagnia Lovett e il Lupo, il Gruppo di ballo storico L’Aura di Castellina di Serravalle e i Giullari di nessuno. Completano il programma le letture medievali per bambini sulla terrazza della Biblioteca comunale e l’hosteria, con tante cose buone da mangiare, in piazza Vittorio Emanuele.

Il programma completo

Aggiornamenti sono disponibili sui canali social della manifestazione (@Mathildis su Facebook e Instagram) e sulle pagine Facebook del Comune di Altopascio e del Centro commerciale naturale di Altopascio.