Emergenza caldo, a Capannori attivato il servizio gratuito per gli anziani soli e in difficoltà

A fronte dell’aumento delle temperature l’amministrazione comunale di Capannori ha istituito un servizio gratuito rivolto agli anziani del territorio e in particolare a quelli soli o che si trovano in situazioni di difficoltà.

Il servizio offre la possibilità di chiamare il numero del Coc (centro operativo comunale di protezione civile) 0583428661 al quale risponderà un operatore che gestirà le varie richieste. In caso di problemi legati alla salute sarà naturalmente attivato il servizio sanitario. Nel caso in cui, ad esempio, l’anziano non abbia sistemi di climatizzazione nella propria abitazione può chiedere di essere accompagnato in locali climatizzati, tra cui quelli messi a disposizione dalla Misericordia di Capannori e dalla Misericordia di Santa Gemma Galgani di Camigliano, dove può trascorrere qualche ora in compagnia, soprattutto nelle ore più calde della giornata, e partecipare anche ad attività di aggregazione. Offrono la loro collaborazione all’iniziativa anche le Misericordie di Marlia e Massa Macinaia-San Giusto di Compito.

“Con questa iniziativa vogliamo dare un sostegno concreto in questa estate particolarmente calda alle persone anziane del nostro territorio e in particolare a quelle che vivono da sole e non hanno la possibilità di avere locali climatizzati, che sono quindi quelle più esposte ai disagi causati dalle alte temperature – spiega il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi – . Diamo infatti la possibilità a questi cittadini di avere un punto di riferimento cui rivolgersi in caso di necessità e di trascorrere le ore più calde della giornata in ambienti climatizzati e in compagnia seguiti da volontari. Ringrazio le Misericordie del territorio per la loro preziosa collaborazione” .

Il servizio sarà attivo fino a settembre.