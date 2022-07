Ocarine contro clarinetti, a Montecarlo il concerto della Filarmonica Puccini

Nell’ambito della rassegna Estate in.. chiostro – musica in convento, domani (22 luglio) alle 21,30 nel chiostro dell’ex Istituto Pellegrini- Carmignani, in via Roma a Montecarlo, la Filarmonica Puccini propone al pubblico una originale disfida musicale: Ocarine vs Clarinetti con la partecipazione dell’Ocarine Gaggle Ensemble e del Quartetto di Clarinetti della Filarmonica Puccini.

Da Dean Martin a Ennio Morricone e la nuova musica popolare del ‘900, trascrizioni ed arrangiamenti di Silvia Marchetti.

L’evento è realizzato grazie al sostegno del Comune di Montecarlo e con il supporto tecnico dell’associazione Il palcoscenico di Roma.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.