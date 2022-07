Terzo appuntamento con il Teatro canzone al Camelieto di Sant’Andrea di Compito. Dopo il reading musicale dei fratelli Giulia e Piero Perelli e l’omaggio a Ennio Morricone, domani (22 luglio) torna la musica d’autore con Igor Santini (voce e chitarra) e lo spettacolo Nebbia, ricordo, pena e profumo.

Questo è il penultimo dei quattro appuntamenti della rassegna Al Centro della scena, promossa dal Centro culturale compitese in collaborazione con il Comune di Capannori nell’auditorium naturale del Camellietum compitese. Santini proporrà sul palco all’aperto una “passeggiata acustica” nella canzone d’autore.

“Molti canti appartenenti alla tradizione e al folclore dimostrano l’importanza di questo mezzo d’espressione – racconta Santini -. Se nel corso del primo Novecento si possono rintracciare i segni di questa coscienza in alcuni autori e cantanti che fanno parte del mondo della nascente industria discografica, è solo dagli anni Cinquanta che questa coscienza si fa metodo, corrente, filosofia del comporre musica e versi, e nasce la cosiddetta canzone d’autore. Da qui in poi in Italia si assiste ad un piccolo miracolo: l’espressione più popolare di sempre diventa un fatto di cultura alta, riuscendo comunque a mantenere un legame a doppio filo con ogni strato della popolazione, senza rinchiudersi nelle torri d’avorio dell’arte elitaria”.

Una strada che Santini ripercorrerà sul palco del Camelieto grazie ai successi che hanno fatto la storia della canzone e della cultura italiana. Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30, con biglietto d’ingresso a prezzo unico (4 euro, ingresso gratuito fino ai 13 anni). Il quarto e ultimo appuntamento è in programma venerdì (29 luglio) con il duo Luca Giovacchini e Igor Vazzaz (Saltare Fossati). Maggiori informazioni sulle pagine facebook e instagram del Centro.