Utopia del buongusto, a Capannori due eventi con cena e spettacolo

Torna a Capannori il festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Il festival, che si svolge durante tutta l’estate in oltre 20 Comuni di 5 Province toscane, a Capannori ha in programma due spettacoli teatrali, il 24 e 31 luglio, con il finanziamento e la collaborazione del Comune di Capannori. Domenica (24 luglio) alle 21,30, a La Salana, ostello sulla via Francigena, Guascone Teatro presenta il monologo alcolico senza pregiudizi, L’angelo sbagliato. Con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce).

Il testo dello spettacolo nasce dalle mani e dai piedi di Federico Malvaldi, lanciato giovane drammaturgo dalla penna sottile e ironica. In scena Marco Fiorentini e Bernardo Sommani.

Alle 20, invece, cena in luogo (15 euro) per il menù del festival, oppure menù alla carta. Ingresso allo spettacolo 8 euro. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354.

Gli appuntamenti di Utopia del Buongusto a Capannori proseguono domenica 31 luglio alle 21,30 al Centro culturale Compitese, a Sant’Andrea di Compito, con Guascone Teatro che presenta Urge – Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher. Di e con Andrea Kaemmerle e con Francesco Bottai (voce e chitarra).

Cena alle 20 al centro culturale compitese (15 euro). Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: una visita al camelietum, giardino unico in Italia, con più di 1000 piante di Camelia, tra le quali Sasanqua, Higo, Sinensis e la ben conosciuta Japonica. Dalle 17 visite guidate su prenotazione.