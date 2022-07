Campi incolti e rischio incendi, a Porcari scattano le multe per incuria

La manutenzione dei campi incolti finisce nel mirino del Comune di Porcari. Tanto che nei giorni scorsi, all’aumentare del rischio incendi, sono stati elevati anche alcuni verbali con sanzioni dalla polizia municipale.

Ne ha dato notizia lo stesso sindaco, Leonardo Fornaciari, richiamando i cittadini e le cittadine alla massima cura delle proprietà, forte anche del forte impatto sull’opinione pubblica che stanno avendo i vasti incendi che hanno colpito i territori comunali di Massarosa, Camaiore e Lucca.

“Oggi – ha scritto Fornaciari – ho avuto una discussione interessante con un cittadino: il tema era lo sfalcio e la tenuta dei campi incolti. Chiaramente c’è chi ha delle proprietà molto lontane da dove vive, oppure ereditate o in comproprietà con altre persone. Magari, e lo capisco, ognuno ha anche i ‘suoi problemi’, ma questi però non possono essere motivi validi per non curare uno spazio di proprietà. Il degrado è sempre sbagliato e soprattutto in questi giorni di grande caldo permettere all’erba di seccare per poi diventare paglia alimenta il rischio già altissimo di incendi”.

“Ci sono campi abbandonati – continua Fornaciari – che sono confinanti con abitazioni e da questi terreni può derivare un rischio reale sia per gli immobili sia per i terreni circostanti. Richiamo quindi tutti noi alla massima cura e attenzione delle nostre proprietà affinché non diventino potenzialmente pericolose. Gli uffici comunali preposti stanno, da alcuni giorni, facendo sopralluoghi e verifiche. Vi informo che purtroppo sono già partiti anche alcuni verbali con sanzioni. Ha poco senso sfalciare e ripulire un terreno dopo una multa. Facciamolo prima”.