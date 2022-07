Capannori, Zappia contro la presidente del Consiglio: “È il cane da guardia della maggioranza”

Polemica del consigliere della Lega, Bruno Zappia, contro la presidenza del consiglio comunale di Capannori.

“I consigli comunali – dice Zappia – si svolgono solo se ci sono delibere in scadenza. Interpellanze e mozioni se ne discutono poche perché riguardano i problemi che vivono quotidianamente i cittadini. Lo dimostra il fatto che il 16 giugno ho presentato una mozione riguardante gli sgravi fiscali che va incontro alle attività commerciali per i lavori sulla estensione della rete fognaria sul viale Europa e nelle frazioni di Capannori e Paganico. Presi accordi con il presidente del Consiglio e la mozione è passata dalla commissione capigruppo per inserirla all’ordine del giorno del Consiglio del 22 giugno. Sono stati fatti, intanto, 4 Consigli e della mia mozione sugli sgravi fiscali si sono perse le tracce“.

“Il presidente del Consiglio – commenta Zappia – applica bene il regolamento quando si tratta della maggioranza invece quando si tratta della minoranza interrompe sistematicamente. Ha un modus operandi a dir poco imbarazzante ed è ridotta a cane da guardia della maggioranza cercando di mettere il bavaglio all’opposizione. Mi rivolgerò ancora una volta a sua eccellenza il prefetto”.