Faccia a faccia con il sindaco a Camigliano

Martedì prossimo (26 luglio), alle 21, nella sede della Misericordia S.Gemma Galgani a Camigliano si terrà l’incontro Faccia a faccia con il sindaco. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Camigliano per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall’amministrazione, nonché per rispondere alle questioni poste dai partecipanti.