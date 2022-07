Il Tau d’oro al soprano Francesca Maionchi

Tutto pronto per domani (24 luglio) quando Altopascio ospiterà un’altra emozionante serata. In piazza Ospitalieri, a partire dalle 21,15, infatti, ci sarà un’anticipazione della celebrazione per San Jacopo Maggiore, patrono della cittadina del Tau – in programma lunedì (25 luglio) – con il Corpo Musicale G. Zei che si esibirà nel tradizionale concerto gratuito.

Durante la serata ci sarà l’annuncio ufficiale del Tau d’Oro, il riconoscimento istituito dall’amministrazione D’Ambrosio per valorizzare le persone o le realtà del territorio che si sono distinte in ogni ambito. Dopo l’edizione zero del 2021, la prima edizione del premio viene vinta dal soprano Francesca Maionchi, eccellenza altopascese nota in Italia e nel mondo. Il premio le sarà consegnato ufficialmente il 29 luglio, in occasione della cena della Misericordia a tavola sulla Francigena.

“Lo scorso anno abbiamo assistito a un’edizione zero – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Quest’anno è la prima, vera edizione ufficiale del Tau d’Oro che con orgoglio consegniamo a Francesca Maionchi, che con la sua voce e con il suo talento sta girando il mondo. Altopascio ha talenti, ha luoghi e storie meravigliose da vedere e da scoprire, ha vitalità, ha voglia di esserci, di crescere, di vivere: il Tau d’Oro, in un certo senso, rappresenta tutto questo. È il simbolo di una cittadina che si rialza e si riconquista il suo posto nel mondo. Ringrazio Francesca per il suo impegno, la sua professionalità e la sua straordinaria carriera, con la quale contribuisce a portare in alto il nome di Altopascio”.

Francesca Maionchi, classe 1994, nasce ad Altopascio, dove risiede, ma la sua carriera musicale l’ha portata in giro per i teatri e i festival di tutto il mondo. Diplomatasi in canto all’Istituto Musicale Mascagni di Livorno col Maestro Graziano Polidori, Maionchi ha saputo farsi apprezzare fin da giovanissima in Francia, Polonia, Inghilterra e Austria. Nel 2017 vince il primo premio “Dario Formichini” come miglior voce “Open Opera”. Giovane, talentuosa e con una voce incredibile, nel 2021 si esibisce, nel sito archeologico di Hegra, a fianco di Andrea Bocelli.