Prendersi cura del territorio, a partire dalle aree che necessitano di maggiore attenzione e protezione. Negli ultimi mesi, infatti, grazie ai finanziamenti della Regione Toscana, sono stati investiti 30mila euro nella manutenzione e nella ristrutturazione del centro visitatori della riserva naturale del Lago di Sibolla.

Il centro visitatori e il centro didattico, infatti, necessitavano di particolari interventi che potessero non solo metterlo in sicurezza, ma renderlo fruibile al sempre crescente pubblico che visita la Riserva. Con questo investimento sono stati sostituiti tutti gli infissi rovinati ed è stata portata avanti un’attività di manutenzione ordinaria sempre necessaria in un contesto così complesso e delicato come quello del Sibolla.

“Abbiamo posto da sempre la massima attenzione sulla Riserva naturale – commenta Daniel Toci, vicesindaco -: si tratta di un luogo preziosissimo, unico nel suo genere, dove coesistono specie vegetali e animali diverse. Il nostro ruolo è quello di intercettare tutte le occasioni possibili per tutelare la Riserva, valorizzarla al massimo e potenziarla il più possibile. In questi ultimi anni, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, la Riserva è diventata un luogo vivo dove tanti visitatori si recano per scoprire qualcosa in più sul nostro territorio e per godere di una natura unica e incontaminata. Oltre a questi fondi della Regione Toscana, puntiamo ad attirarne altri: abbiamo infatti partecipato ad altri bandi che serviranno proprio a portare verso la Riserva le risorse necessarie per la sua promozione e crescita. Prima del 2017 l’area del Sibolla era un luogo sconosciuto, inaccessibile, abbandonato: oggi non è più così e lo testimoniano le continue richieste per organizzare visite guidate o per passeggiare nell’area. Oggi il centro visitatori è finalmente sotto la gestione del Comune di Altopascio: il passo successivo, a cui stiamo lavorando, è la pubblicazione del bando per affidare la struttura, così da aprire strutturalmente il centro visite”.