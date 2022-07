Dopo l’incendio nel piazzale della Ds Smith, un altro rogo, stavolta nei campi, si è verificato nel territorio del comune di Porcari.

Il rogo di sterpaglie si è sviluppato attorno alle 16 di oggi (24 luglio) in via Ciarpi: le fiamme hanno coinvolto un terreno incolto e abbandonato invaso da fitti rovi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona che è confinante con una azienda ma il fuoco ha invaso anche una parte di attrezzature aziendali poste sul confine accanto al campo, sul piazzale.

“Nessuno si è fatto male – rassicura il sindaco Leonardo Fornaciari – . Ci sono un po’ di danni e poi c’è il danno all’ambiente che nessuno è in grado di misurare o quantificare. Domani gli uffici faranno ciò che serve con verifiche e il resto ma quando si deve intervenire dopo vuol dire che tutti abbiamo perso e c’è bisogno di un salto culturale nei nostri comportamenti. Lo ripeto: c’è il decoro, c’è il pericolo che un incendio faccia danni a persone o cose ma soprattutto ci deve essere per tutti noi un obbligo morale superiore: tenere pulito per prevenire gli incendi perché danneggiano la nostra salute. E la nostra salute non ha un prezzo”.