‘La nostra famiglia ribelle’, al Luglio Altopascese arriva la coppia Cattaneo-Rota

Altopascio si prepara ad accogliere un’altra settimana di Luglio altopascese, la rassegna estiva 2022 che sta attirando in paese molte persone.

Si parte domani (26 luglio) alle 21, con l’ultimo appuntamento di Educazione in dialogo, le serate pedagogiche sotto le stelle in piazza Ospitalieri. Ospiti della serata saranno Michele Cattaneo e Gaia Rota di La tenda in salotto (nome del loro account Instagram che conta oltre 80mila followers). Michele e Gaia sono genitori blogger e hanno scelto di condividere la quotidianità alle prese con i figli facendo diventare la loro famiglia una delle più seguite del web. Presenteranno proprio ad Altopascio il libro La nostra famiglia ribelle.

Mercoledì 27, invece, per gli appassionati naturalisti sarà possibile partecipare a La Riserva all’alba, un’escursione sonora tra i canti e i colori dell’alba nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla. L’appuntamento è alle 6,30 e a seguire sarà possibile fare colazione. Il contributo richiesto è di 12 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 338.6553603 o alla mail naturadimezzo@gmail.com.

Sempre il 27, alle 21,15, in piazza Ricasoli ci sarà un nuovo appuntamento in musica: Francigena International Arts Festival presenta Mattia Lenzi Quintet. Lenzi, cantante jazz diplomato al conservatorio di Livorno, insieme al suo gruppo regaleranno tante emozioni grazie al ritmo e all’energia dei grandi classici della Black Music, soul, blues e funk. L’ingresso è gratuito.

E ancora giovedì 28 torna uno degli spettacoli teatrali nati dalla collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus: Le Sommelier dei Freakclown. Alle 21,30, in piazza Ricasoli, i due artisti Alessandro Vallini e Stefano Locati delizieranno gli spettatori con un alto tasso di comicità tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore. I Freakclown esploreranno il mondo dell’enologia al loro modo, con comicità fisica ed originale, immedesimandosi in due improbabili sommelier. L’ingresso è libero.

Tante altre iniziative sono in programma per il weekend. Per consultare tutto il programma del Luglio Altopascese clicca qui.