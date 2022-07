Successo per la 35esima edizione della sagra della zuppa alla frantoiana

Si è conclusa ieri sera (25 luglio) la 35esima edizione della sagra della zuppa alla frantoiana a Segromigno in Piano.

Una chiusura con il “botto” visto l’inaspettata affluenza di persone che c’è stata. Per l’ultima serata infatti sono arrivate tantissime persone, e ancora una volta tanti sono stati i complimenti ricevuti per l’ottima cucina e l’ottimo servizio dato. Un appuntamento quello della sagra della zuppa alla frantoiana di Segromigno Piano che vede di anno in anno aumentare sempre più l’indice di gradimento con persone che provengono un pò da tutta la Toscana per degustare la zuppa alla frantoiana e le specialità alla brace.

“Questo è stato un anno particolare, molto diverso e sentito per gli organizzatori della sagra e per tutti coloro che contribuiscono volontariamente alla buona riuscita della stessa – dice un membro dello staff – La mancanza dello storico presidente Alfredo Chelini scomparso nel dicembre 2021 si percepiva, e per molti versi non è stato facile portare avanti quello che lui amava ed aveva creato.

Una mancanza importante per tutti noi dello staff che lo consideravamo come un padre, e spesso i nostri sguardi si incrociavano commossi nel ricordarlo lì con noi”.

“Siamo sicuri . conclude – che lui è fiero di quanto abbiamo fatto, ci siamo adoperati al meglio come solo una grande famiglia sa fare, ed alla fine i numeri ci hanno dato ragione. Orgogliosi del risultato ottenuto vi rimandiamo all’appuntamento per la prossima edizione e vi ringraziamo per la vostra numerosa partecipazione”.