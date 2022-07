A Capannori weekend all’insegna del buon vino con la seconda edizione di ‘Calici in piazza’

Sarà un week-end all’insegna del buon vino quello del 6 e 7 agosto a Capannori. Dopo il successo della prima edizione 2021, torna l’iniziativa Calici in piazza, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia, con degustazioni a cura della Fisar delegazione di Lucca.

Ancora una volta, quindi, piazza Aldo Moro (la piazza di fronte al municipio), dalle 19 fino alle 24, si trasforma in una location pronta a ospitare eventi di rilievo, volti a far trascorrere ore in relax e compagnia ai cittadini del territorio e non solo. Oltre alla possibilità di degustare e scoprire i vini di circa 20 aziende agricole, con le loro particolarità e caratteristiche che svelano anche tipicità dei luoghi in cui vengono prodotti, le persone che parteciperanno all’evento potranno ammirare l’artigianato artistico locale prodotto dagli Artigiani di Pandora.

“E’ con grande piacere che abbiamo lavorato insieme alla Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia e alla Fisar per riproporre questo appuntamento che lo scorso anno ha avuto un grande successo – dice Serena Frediani, assessore all’agricoltura del Comune di Capannori –. Il vino è uno dei prodotti di punta del nostro paniere di tipicità, con un importante vocazione anche di promozione internazionale del territorio. L’evento è una occasione per far conoscere anche alla comunità e ai turisti che sono in gran numero ospiti delle nostre strutture le numerose proposte delle aziende vinicole locali. Si tratta di un appuntamento importante in particolare dopo questa lunga fase Covid e in un momento non facile per l’intero sistema agricolo per creare un momento di valorizzazione di questo settore. Oltre alla grande competenza dei sommelier Fisar, saranno presenti anche diversi produttori che descriveranno al meglio le loro produzioni. Sarà anche l’occasione per valorizzare sinergie tra aziende agricole e ristorazione locale che prenderanno il via nei prossimi mesi”.

I partecipanti potranno contare anche sui palati esperti e sulle conoscenze del prodotto dei sommelier della Fisar delegazione di Lucca.

“Siamo molto contenti che Capannori voglia bissare l’appuntamento – dice Piero Giampaoli, delegato Fisar Lucca e Garfagnana –. E’ infatti un’occasione di promozione del buon vino e del nostro territorio, che è decisamente unico. Metteremo come sempre la nostra esperienza a disposizione del partecipanti, certi che le persone trascorreranno una bella serata”.