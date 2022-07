Artisti e docenti a confronto: il ‘Lubica Network Day’ apre la biennale dedicata alla carta

Sabato (30 luglio) dalle 14 alle 18, l’auditorium San Romano ospita il Lubica Network Day (Ned) un intero pomeriggio, a ingresso libero, dove artisti, curatori, designer e architetti, docenti universitari, rappresentanti di aziende si confronteranno, discutendo su argomenti come formazione, innovazione, sostenibilità, cultura del settore cartario.

L’iniziativa si tiene alla vigilia dell’undicesima edizione di Lucca Biennale Cartasia (Lubica), in programma dal 31 luglio al 25 settembre, che presenta un ricco programma di mostre, performance, laboratori, incontri e molto altro ancora.

Lubica Network Day si apre con gli artisti outdoor di Lucca Biennale Cartasia – Daniele Cornacchia, Eu Tazé, Kazuya Katagiri, Papier Atelier, Sebastian Blomqvist, Zofia Chamera e Olivier Bertrand – che racconteranno il lavoro svolto per la costruzione delle opere monumentali in carta realizzate in residenza a Lucca. Si prosegue con l’incontro Paper Art in Germany – A Short Lecture vedrà Gisela Wrede e Reinhold Gottwald tracciare una storia della carta in Germania, dagli albori fino al suo impiego a partire dal XIX secolo nell’ambito dell’arte e del design. NeD continua con Fabian Lurtropp dell’Università di Darmstad (Germania) che presenterà il progetto Bamp! Building with Paper nato con lo scopo di studiare le applicazioni della carta nell’industria edilizia.

L’incontro successivo coniuga design e arte: gli artisti Helmut Frerick e Lizette Gerrits rifletteranno sulle relazioni tra carta e luce e il loro utilizzo per la realizzazione di opere artistiche sfruttando le potenzialità dei due elementi. Marta Wrubl, docente dell’Accademia Ligustica di Genova, presenterà la tecnica della goffratura e l’opera Honor vacui realizzata dagli allievi del corso di tecnologia della carta. Giulia Carravieri di Ati project e l’architetto Gian Maria Angelini di Materie Unite, presentano Generative Circularity, installazione allestita nella Galleria di Palazzo Ducale a Lucca, precedentemente esposta al Salone del Mobile di Milano. Con questo progetto, i due studi concretizzano i processi digitali, l’analisi dei dati e la ricerca nel campo dei materiali, per definire nuovi paradigmi per uno sviluppo sostenibile e circolare.

A seguire, l’artista Silvia Lupi, che si occupa di progettazione di interni e interventi di riuso del patrimonio edilizio, e la designer Rita Fortin, che ha fatto della carta un materiale versatile e universale, parleranno del progetto Papercoat, nato dalla loro collaborazione. Non poteva mancare un focus sull’architettura sostenibile con Nicola Timpanaro di Archicart, la prima startup oggi Pmi Innovativa a utilizzare il cartone ondulato nel campo dell’architettura sostenibile e della bioedilizia. Archicart ha rivoluzionato il concetto di parete con la scelta di un prodotto ecosostenibile concentrandosi sulla leggerezza e reversibilità per ridurre l’impatto di ogni azione. Arnaldo Filippini presenterà la nuova edizione di Immagina Festival, uno sguardo innovativo sul libro e le storie illustrate, in programma a Lucca dal 2 al 4 settembre.

Chiudono il Lubica Network Day gli interventi di Giacomo Antonelli di Flyeralarm e di Stefano Severi di Kartos sul tema Carta: prospettive future, riciclo e sostenibilità. Flyeralarm e Kartos, aziende leader del settore cartotecnico e tipografico, si confronteranno sul futuro utilizzo del materiale cartaceo con lo sguardo rivolto al riciclo e alla sostenibilità.

Lucca Biennale Cartasia, promossa da 9 Muse impresa sociale, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, col patrocinio del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica, si sviluppa tra le piazze e le vie del centro storico, oltre che nella sede storica di Palazzo Ducale e nelle nuove location di Villa Bottini e della Cannoniera della casa del boia. La pagina bianca è il tema scelto per la Lubica 2022, un invito al visitatore a immaginare un futuro diverso, una prospettiva differente, un mondo migliore.