Luglio Altopascese, in piazza Ricasoli anche la pianista ucraina Valentina Lisitsa

Altopascio è pronta ad accogliere Valentina Lisitsa, pianista ucraina di fama internazionale, per una serata di emozioni. L’appuntamento è sabato 30 luglio in piazza Ricasoli (alle 21,15) con un’altra grande serata firmata Francigena International Arts Festival.

Il fine settimana del Luglio Altopascese inizia venerdì 29, con la cena organizzata dalla Misericordia di Altopascio insieme a Farmacia comunale e Centro commerciale naturale di Altopascio, A tavola sulla Francigena. A partire dalle 20 in via Cavour si potrà gustare il cibo tipico del territorio realizzato dalle cucine dei ristoranti altopascesi aderenti all’iniziativa. A seguire la tombola ricca di premi. Per info e prenotazioni: 0583 25109 o 338315476.

Sabato 30 un doppio appuntamento da non perdere: alle 21.15, in piazza Ricasoli, arriva l’attesissima pianista internazionale Valentina Lisitsa, che incanterà il pubblico con un recital al pianoforte suonando le musiche di Rachmaninov e Chopin. La celebre pianista ucraina ha iniziato a suonare il piano all’età di tre anni esibendosi nel suo primo recital da solista già l’anno successivo. Ha frequentato il Conservatorio di Kiev, dove ha conosciuto il marito, Alexei Kuznetsoff. Nel 1991, insieme hanno vinto il primo premio al The Murray Dranoff Two Piano Competition a Miami, in Florida. Lisitsa ha pubblicato il suo primo video su YouTube nel 2007 ricevendo da subito un grande successo. Nel giugno 2012 debutta alla Royal Albert Hall di Londra. Nel 2020 i suoi video hanno raggiunto 200 milioni di visualizzazioni. Attualmente vive negli Stati Uniti e si esibisce in numerosi concerti da solista, recital e musiche da camera girando il mondo in frequenti tournée tra Stati Uniti, Canada e Europa. Una serata dal grande significato simbolico anche per quello che sta accadendo in Ucraina, a poche migliaia di chilometri da casa nostra, con il terribile conflitto che vede coinvolto l’intero paese.

Sempre sabato 30, alle 21, in Sala Mediateca in piazza Ospitalieri, arriva Le notti dell’archeologia. Dalle Terra alla Storia. Ultime scoperte degli scavi di Badia Pozzeveri condotta dal professor Antonio Fornaciari dell’università di Pisa. L’iniziativa è organizzata dalla Regione Toscana con il contributo dell’UniCoopFirenze e vede la partecipazione e il contributo dell’università di Pisa, del Sistema museale di Ateneo, del Museo di anatomia patologica, della divisione di paleopatologia dell’università di Pisa e del Ministero della Cultura. Nell’occasione saranno presentati i risultati delle ultime scoperte archeologiche e bioarcheologiche della campagna di scavo di San Pietro di Pozzeveri.

Il Luglio altopascese chiude in bellezza domenica 31 con Altopascio a Cartoni. A partire dalle 18, piazza Ricasoli si trasformerà nel mondo dei fumetti e dell’animazione. L’evento promosso da Comune, Centro commerciale naturale e Avis Altopascio, in collaborazione con lo storico festival del fumetto e dell’animazione Cartoon Village e con la media-partnership di Spazio Sigle, RadioAnimati e GamTv , prevede una triade di eventi: alle 18, l’incontro-spettacolo con alcuni mitici disegnatori, doppiatori e cantanti di sigle tv dal titolo Da grandi cartoons derivano grandi responsabilità; alle 21, Altopascio a cartoni con i saluti istituzionali, presentazione evento e cast; dalle 21.30, il main-event con il concerto Altopascio Anime Night, che vedrà insieme sul palco storici doppiatori e cantanti originali di sigle tv per celebrare la magia dell’animazione giapponese dagli anni ’80 a oggi.

Per consultare tutto il programma del Luglio Altopascese: ioscelgoaltopascio.it.