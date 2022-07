Lavori sul Viale Europa, Petrini incontra i negozianti: “Calo di affari del 40%, non ci fermeremo qui nella protesta”

Dopo l’annuncio della mozione con la quale veniva chiesto un contributo del 50 per cento come indennizzo per la perdita di fatturato che i lavori idraulici stanno provocando alle attività di viale Europa, il capogruppo di Fratelli d’Italia di Capannori Matteo Petrini – dopo diverse segnalazioni – ha incontrato i titolari di questi negozi e aziende.

“Ci siamo incontrati in un bar – scrive Petrini – eravamo molti e ho ascoltato le loro lamentele. Essenzialmente, i titolari delle attività hanno tutti evidenziato un calo del giro di affari di almeno il 30/40 per cento, le aziende un aumento dei costi per il normale svolgimento dei trasferimenti delle merci e non solo”.

“Altri due elementi che sono emersi e che preoccupano e indispettiscono gli operatori – prosegue – sono una segnaletica fuorviante che impaurisce anche chi avrebbe il diritto di passare e una inspiegabile assenza di attenzione da parte del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca, che peraltro sono guidati dalla stessa persona, Menesini. A quanto ho capito, anche a seguito della mia iniziativa, questi operatori hanno intenzione di strutturarsi per fare sentire ancora di più la loro voce e il loro disagio. Potrebbe essere una raccolta di firme o altre iniziative. Da parte nostra, in ogni caso – conclude Petrini – abbiamo intenzione di continuare questa battaglia di giustizia e attenzione verso la parte produttiva del nostro territorio”.