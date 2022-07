Successo per il primo laboratorio fotografico organizzato e promosso dal Centro italiano femminile comunale di Porcari, aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 12 a 17 anni. L’iniziativa, completamente gratuita per i quindici partecipanti, è stato un punto di partenza per avviare gli studenti al mondo dell’arte della fotografia, ma non solo.

I tre insegnanti Serena Sgammini, Francesco Bucchianieri e Ilaria Genovesi hanno istruito gli alunni per quanto riguarda le tecniche e le regole alla base della fotografia, ma anche mostrando quegli autori che hanno reso l’arte della fotografia così importante. Ragazzi e ragazze sono stati portati così a essere critici verso ciò che vedono, acquisendo maggiore consapevolezza non solo riguardo l’arte, ma anche su loro stessi e il mondo che li circonda. Ciò è stato possibile anche grazie all’uscita sul territorio, durante la quale hanno potuto osservare ciò che vivono quotidianamente attraverso uno sguardo diverso. Essenziale in questo senso è stata la lezione condotta dal fotografo Marco Barsanti, che ha spronato gli studenti a esprimere loro stessi, esperimento non banale durante il periodo dell’adolescenza.

“Ragazzi facciamo click! non è stato solo un laboratorio di fotografia, ma anche un esercizio di socializzazione, messa in gioco ed espressione verbale e visiva, essenziale per gli adolescenti, a maggior ragione dopo due anni di pandemia in cui questi elementi sono stati spesso trascurati – hanno commentato dal Cif -. Dato il successo riscosso tra i giovani, le loro famiglie e la cittadinanza, ci auguriamo di poter replicare l’esperienza anche il prossimo autunno”.

Le fotografie realizzate, sia con macchine fotografie che con cellulari, sono state esposte all’interno della Fondazione Lazzareschi, dove si è svolto l’intero corso.